Сборная Украины завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

В итальянской Антерсельве завершилась женская эстафетная гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой сборная Украины заняла 3-е место. Медали завоевала команда в составе Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова и Валентина Семеренко.

Из-за травмы Виты Семеренко, в составе команды по-прежнему присутствуют лишь две олимпийские чемпионки. А чрезвычайно плохие погодные условия привели к тому, что наша команда вынуждена была преодолеть 3 штрафных круга. Впрочем, все соперницы были в одинаковых условиях и дополнительных кругов не избежал никто, за исключением сборной Чехии.

В итоге, победу одержала сборная Германии - 1 час 18 минут 47,7 секунды, на втором месте команда Чехии - 35 секунд отставания, на третьем - Украины - 43,3 секунды проигрыша.

Это была последняя гонка в рамках этапа КМ в Антерсельве, где сборная Украины завоевала одну награду.