Игрок сборной Украины Девич перешел в команду второго дивизиона Катара

Нападающий национальной сборной Украины по футболу Марко Девич подписал краткосрочный контракт с катарским клубом «Аль-Райан».

Игрок, права на которого принадлежат российскому ФК «Рубин» (Казань) арендован на полгода, сообщается на официальной странице Facebook клуба.

"Переход в Аль-Райан — это новое испытание для меня, за этот период я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей", — сказал Девич.

Катарский клуб в минувшем сезоне занял 13-е место в элитном дивизионе чемпионата Катара и сейчас выступает во второй лиге.

Напомним, что лучшие сезоны своей карьеры Марко Девич провел в харьковском "Металлисте", где он был многократным призером чемпионата Украины и откуда попал в состав национальной команды.