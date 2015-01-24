Теннисистка Свитолина последней из украинок завершила выступления на Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина последней из представителей Украины завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В ночь на субботу, в матче третьего раунда харьковчанка, посеянная под 26 номером, уступила 18-кратной победительнице турниров "Большого Шлема", лидеру мирового рейтинга американке Серене Уильямс - 6:4, 2:6, 0:6.

Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету Свитолиной 5 эйсов и 7 двойных ошибок, ее соперница отличилась 9 подачами навылет и 2 двойными. Украинка сделала 4 брейка, американка -8. Уильямс выиграла 92 розыгрыша за матч, Свитолина - 72.

Спустя несколько часов Свитолина завершила свои выступления и в смешанном разряде. Украинско-южно-африканская пара Свитолина/Класен уступила нидерландско-румынскому дуэту Крайчек/Мергя со счетом 1:6, 3:6.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.