"Украинские атаманы" выиграли у команды Великобритании

В столичном выставочном центре «АККО Інтернешнл» завершился матч 2-го тура Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" принимали команду "Британские львиные сердца" и одолели соперника с минимальным счетом 3:2.

Судьба матча была решена досрочно, уже после четырех поединков.

В весовой категории до 52 кг. Азат Усеналиев бился с Эндрю Селби и завершил бой досрочно. Соперник из-за сильных повреждений отказался выходить на 5-й раунд.

Затем, в весовой категории до 60 кг. Олег Прудкый и Джозеф Кордина провели интереснейший и очень упорный бой, в котором судьи отдали победу по очкам "атаману" - 149-146, 148-147, 149-146.

В весовой категории до 69 кг. Богдан Шелестюк дрался с Табири-Эссуманом Эко и проиграл раздельным решением судей.

Но, уже в следущем бою, в весовой категории до 81 кг. Александр Хижняк принес "атаманам" третье победное очко. Он нокаутировал Эштона Брауна в концовке второго раунда.

Правда, в заключительном бою вечера, в весовой категории свыше 91 кг. Виктор Выхрист проиграл Джозефу Джойсу таким же быстрым нокаутом во 2-м раунде и матч закончился минимальной победой украинской команды.

Таким образом, украинцы одержали две победы в двух стартовых матчах (неделю назад они одолели "Мексиканских воинов" со счетом 4:1) и возглавили промежуточную турнирную таблицу группы.