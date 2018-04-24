Универсиада: победные традиции украинских студентов

XXVII зимняя Универсиада будет проходить в феврале 2015 года в испанской Гранаде и его окрестностях. Город оказался единственным кандидатом, подавшим заявку. Решение было утверждено 23 мая 2009 года в Брюсселе на очередном заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU). Но, поскольку соревнования на открытом воздухе (за исключением горнолыжных) на юге Испании проводить негде, то был создан уникальный прецедент. 25 июня 2014 года FISU приняла решение перенести соревнования по северным дисциплинам и биатлону в Словакию, в центр зимних видов спорта Штрбске-Плесо и Осрбли.

Таким образом, Универсиада пройдет в двух разных странах, даже не имеющих общей границы, и в совершенно разное время. Основная часть программы - в одном из древнейших испанских городов автономии Андалусия, а в словацких Татрах - соревнования по лыжным дисциплинам и биатлону.

Любопытно и то, что «дополнительная программа» пройдет раньше основной. Если соревнования в Гранаде состоятся 5-14 февраля, то в Осрбли медали будут разыграны с 25 января по 1 февраля. А церемония открытия первой части Игр состоится в субботу, 24 января.

Подготовка к нынешней Универсиаде началась фактически со дня объявления решения о проведении соревнований в Гранаде. И за пять с половиной лет испанцы успели сделать немало. Объекты были построены как в самой Гранаде (где будет расположена деревня Универсиады и пройдут соревнования по ледовым видам спорта), так и на курортах Сьерра-Невадa (где пройдут соревнования по горнолыжному спорту, сноубордингу, фристайлу) и Пуэрто де ла Рага (равнинные лыжи, биатлон). Например, были расширены системы горнолыжных трасс, а новая деревня рассчитана на единовременное проживание 3000 спортсменов и представителей команд. Организаторы собирались даже построить с нуля стадион для равнинных лыж и биатлона. Но… Учитывая особенности климата (все-таки Испания далеко не самая «зимняя» страна в мире) от этого пришлось отказаться. Те же объекты, что находятся повыше в горах, имеют системы для выработки искусственного снега. На всякий случай. Ну и не стоит забывать про катки для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу.

В ходе Универсиады будут проведены соревнования по 11 видам спорта, из которых 8 обязательных и 3 дополнительных. Необязательными видами спорта были выбраны лыжное двоеборье (прыжки с трамплина + лыжные гонки), прыжки с трамплина и фристайл. Учитывая, что биатлон и лыжные гонки являются обязательными в программе зимней Универсиады, а проводить в Испании их негде, то, вдобавок к этим видам спорта, организаторы соревнований добавили прыжки с трамплина и двоеборье. С тем, чтобы на соревнованиях в Словакии болельщики не скучали, и программа была более насыщенной.

Наконец, стоит отметить, что символом зимней Универсиады 2015 года стал горный козел «Угги». Асимметрия глаз и рогов, по замыслу авторов сего вымышленного персонажа, должна придать «Угги» более дружественный вид. На груди горного козла логотип «Гранада 2015». Имя талисмана образованно от инициалов «Универсиада», «Гранада» и «Invierno» (по-испански - зимой).

Победная история

Сборная Украины традиционно успешно выступает на Белых Универсиадах. В 2011-м году с 15 медалями наша команда заняла третье место в общем зачете, а завоеванные в 2013-м году 9 медалей позволили войти в десятку лучших стран неофициального медального зачета (8-е место).

Упор делается на биатлон и лыжные гонки, которые приносят львиную долю наград нашей команде. Так, в итальянском Трентино в 2013-м году «стреляющие лыжники» завоевали больше половины общего количества наград – 5 из 9. Тогда отличились Дмитрий Пидручный (золото и бронза), Виталий Кильчицкий (серебро), Ирина Вавринец (бронза) и команда в смешанной эстафете (серебро), в которую, помимо трех упомянутых спортсменов, входила Яна Бондарь.

В медальном зачете соревнований по биатлону украинцы тогда заняли 3-е место, пропустив вперед только студентов из России и Польши.

Остальные четыре награды наши завоевали… в лыжных гонках. Екатерина Григоренко стала обладателем золота и серебра, Марина Анцибор – бронзы, а, в эстафете 3х5 км, вместе с Екатериной Сердюк, они добыли еще одно золото. В итоговом медальном зачете по лыжным гонкам украинцы финишировали вторыми, пропустив вперед только сборную России.

В предыдущие годы были отдельные медальные успехи и в других дисциплинах (фигурное катание, фристайл…). А самым ярким стал успех наших хоккеистов. В уже далеком 1999-м, в словацком Попраде, украинцы, под руководством Александра Сеуканда, добились поистине уникального результата, завоевав золотые награды. А через два года - в польском Закопане - команда выиграла бронзовые медали. Впрочем, перманентный кризис отечественного «взрослого» хоккея не мог не сказаться на студенческой команде. После Универсиады-2005 украинцы целых 8 лет отсутствовали в числе участников хоккейного турнира. Участие в Тренто-2013 - исключение из правил. Единственная победа в овертайме над командой Японии в групповом турнире не позволила подопечным Сергея Лубнина даже выйти в плей-офф, ¼ финала. Кстати, в группе украинцы проиграли будущим чемпионам и серебряным призерам Игр, сборным Канады и Казахстана (которая сенсационно разгромила в полуфинале США, 5:1).

В итоге, в Трентино наши хоккеисты заняли 9-е место. А в нынешнем году они вновь пропускают Универсиаду.

В отличие от «взрослого» зимнего спорта, наши студенты радуют успехами с завидным постоянством. Команда начала участвовать в Универсиадах с момента появления независимого украинского государства (впервые – в 1993-м году) и постоянно, на всех 11-ти соревнованиях, завоевывает награды. Самым успешным стал 2003-й год, когда в итальянском Тарвизио команда заняла 2-е место в медальном зачете – 7 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.

Упор на лыжи и биатлон

На Универсиаде-2015, с учетом результатов последних лет, разумеется, упор делается на соревнования в Осрбли. Остальные наши представители имеют гораздо больше шансов ограничиться «олимпийским девизом» барона Кубертена: «главное - не победа, а участие».

В биатлоне спортсмены посоревнуются в обширной программе, состоящей из мужской и женской индивидуальных гонок, спринтов, гонок преследования, масс-стартов и смешанной эстафеты. Всего будет разыграно 9 комплектов медалей.

Состав украинской сборной на нынешнюю Универсиаду выглядит далеко не оптимальным. А ведь в прошлые годы функционеры отечественной ФБУ частенько «грешили» усилением за счет участников Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Но успехи последних двух лет позволили отечественному биатлону вздохнуть полной грудью (прежде всего, в финансовом плане) и не размениваться «по мелочам». В итоге, в Словакию поедет подающая надежды молодежь.

Команда будет представлена следующими спортсменами. Женщины - Надежда Белкина, Яна Бондарь, Алла Гиленко, Юлия Бригинец, Ирина Беган, Кристина Литвиненко; мужчины - Виталий Кильчицкий, Дмитрий Русинов, Руслан Ткаленко, Василий Потапенко.

Любопытно, что еще один потенциальный участник Универсиады - Артем Тищенко - за неделю до старта соревнований был переведен тренерами из состава студенческой команды в национальную сборную, где продолжит соревноваться в Кубке мира. Что лишний раз подтверждает – за медалями любой ценой мы не гонимся.

Впрочем, и от этих спортсменов ожидается урожай наград не меньший, чем от представителей национальной команды. Все они в своих соревнованиях (в частности, втором по значимости после Кубка мира турнире - Кубке IBU) также нередко занимают победные и призовые места. К тому же, Виталий Кильчицкий и Яна Бондарь уже завоевывали медали на предыдущей Универсиаде.

В лыжных гонках состав команды не менее боевой, чем у биатлонистов. И тоже с опытными бойцами, познавшими вкус медалей Универсиады. Команду составили Алексей Красовский, Руслан Перехода, Константин Яременко, Андрей Марченко, Иван Марчишак, Олег Йолтуховский (мужчины), Марина Анцибор, Екатерина Сердюк, Оксана Шаталова, Виктория Олех, Александра Андреева и Мария Носыко. Из обладателей наград Трентино-2013 здесь отсутствует только Екатерина Григоренко.

В лыжных гонках на трассах Осрбли также будут разыграны 9 комплектов наград – в мужском и женском спринте, командном спринте (микст), женских гонках на 5 км, 15 км и эстафете (3х5 км) и мужских гонках на 10 км, 50 км и эстафете (4х10 км).

Лидерами женской команды у нас остаются опытнейшие Марина Анцибор и Екатерина Сердюк, а у мужчин, помимо Алексея Красовского и Руслана Переходы, стоит отметить Олега Йолтуховского. Спортсмен из Бара (Винницкая обл), ранее принимавший участие и в соревнованиях по биатлону, в декабре завоевал две медали чемпионата Украины по лыжным гонкам, одна из которых – золотая.

Впрочем, прогнозы, как известно, дело неблагодарное. И за награду Универсиады может побороться любой из наших лыжников. К тому же, буквально накануне старта Универсиады, стало известно, что Словацкое управление по туризму и Курот Тренчьянске Теплице учредили специальный призовой фонд для украинских лыжников (имеются в виду представители лыжных гонок, прыжков на лыжах и двоеборья). Два спортсмена, показавшие лучшие медальные результаты получат возможность совершить бесплатный 5-дневный визит на курорт.

Туманные перспективы в других видах

В принципе, девиз Кубертена полностью применим к украинской сборной, участвующей в соревнованиях по большинству видов спорта. Например, в Федерации лыжного спорта Украины (отвечает за направления – лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноубординг, фристайл, прыжки с трамплина, двоеборье) УНИАН дали четко понять, что за медали будут бороться только лыжники. Остальные едут набираться опыта. И рассчитывать на них будут уже на других соревнованиях, в будущем.

Абсолютно закономерно, что системный кризис, затронувший страну, отражается и на спорте. Тем более, зимних видах, где успехов у нас всегда было наперечет. И хорошо уже то, что хотя бы лыжники и биатлонисты продолжают находиться в числе претендентов на награды.

В основной части Универсиады, которая стартует через две недели в Гранаде, мы, если и не будем чужими на празднике жизни, то только за счет количества. Качество - даже хотя бы одна медаль - станет настоящей зимней чудесной сказкой.

Рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе ситуация изменится, практически не приходится. Если в предыдущие годы на крупнейших зимних соревнованиях – Олимпиадах и Универсиадах - украинцы завоевывали награды в фигурном катании, то в нынешнем сезоне даже национальный чемпионат не удостоился права проведения на большой арене. К примеру, киевского Дворца спорта. Вместо этого, фигуристы ютились в скромном зале на ул. Шаллет, на левом берегу столицы, где каток способен вместить на своих трибунах не более тысячи зрителей.

Впрочем, фигуристам повезло хотя бы в том плане, что их чемпионат проводится. Куда печальнее обстоят дела в хоккее, где чемпионат Украины в этом сезоне не проводится уже во второй раз за годы Независимости. А ведущий клуб страны последних лет – «Донбасс» - снялся с участия в чемпионате КХЛ.

В возрождение украинского спорта необходимо вкладывать большие деньги. А ситуация в стране сейчас к этому совершенно не располагает. И, в этом случае, остается болеть только за лыжников и биатлонистов. Другого выбора нет.