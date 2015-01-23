Президент ФФУ Коньков ушел в отпуск и уже не вернется к своим обязанностям

Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков ушел в отпуск.

Как стало известно каналу «Футбол 1», этот отпуск автоматически трансформируется в отставку с поста главы ФФУ.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Коньков не пойдет на внеочередные выборы, которые состоятся 6 марта на Конгрессе ФФУ.