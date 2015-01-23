Президент ФФУ Коньков ушел в отпуск и уже не вернется к своим обязанностям
16:46, 23 января 2015Спорт
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Президент федерации не будет переизбираться на новый срок.
Анатолий Коньков завершил работу на посту главы ФФУ
Президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков ушел в отпуск.
Как стало известно каналу «Футбол 1», этот отпуск автоматически трансформируется в отставку с поста главы ФФУ.
Ранее сегодня ряд СМИ сообщили о том, что Коньков не пойдет на внеочередные выборы, которые состоятся 6 марта на Конгрессе ФФУ.
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