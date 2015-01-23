"Волыни" засчитано техническое поражение в прерванном матче с "Металлистом"

Результат этого матча аннулирован, «Волыни» засчитано техническое поражение со счетом 0:3, а «Металлисту» - техническую победу со счетом 3:0, сообщает пресс-служба ФФУ.

Следующий домашний матч луцкая команда проведет без зрителей. Кроме того, на клуб наложена условная санкция в виде проведения еще одного домашнего матча без зрителей с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Главного тренера луцкой «Волыни» Виталия Кварцяного и тренера команды Дмитрия Кварцяного, которые были удалены из пределов технической зоны во время этой же игры, получили по одному матчу дисквалификации, а клуб - штраф в размере 5 тыс. гривен.

Как сообщал УНИАН, матч "Волынь" - "Металлист", который состоялся в Луцке 7 декабря, был прерван на 88-й минуте по решению арбитра из-за беспорядков на поле, устроенных фанатами луцкого клуба. В течение игры судья несколько раз принимал очень спорные решения в пользу "Металлиста", а в середине первого тайма удалил за пределы технической зоны главного тренера "Волыни" Виталия Кварцяного, который очень эмоционально реагировал на предыдущие судейские решения.

На момент остановки матча счет на табло был 2:1 в пользу "Металлиста".