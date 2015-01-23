Крымские клубы исключены из чемпионата России по футболу

Крымские клубы исключены из соревнований второго дивизиона чемпионата России по футболу. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

"На основании поступивших заявлений от клубов Крыма и Севастополя, а также решения УЕФА, исполком принял решение исключить ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) из зоны "Юг" второго дивизиона чемпионата России", - сообщил президент РФС Николай Толстых на пресс-конференции.

"Дальнейшие действия РФС по отношению к крымским клубам будут в рамках решения ранее принятого решения УЕФА. РФС будет готов исполнить те действия, которые будут предложены УЕФА", - пояснил глава РФС.

В конце июля 2014 года крымские клубы СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта) и ТСК (Симферополь) были допущены до лицензирования решением бюро исполкома РФС, а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России. Это решение опротестовало руководство Федерации футбола Украины (ФФУ).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Без согласия УЕФА и Федерации футбола Украины (ФФУ) РФС не будет иметь права проводить турниры на территории Крыма.