Международная федерация футбола лишилась еще трех спонсоров

Три крупнейших спонсора Международной федерации футбола (ФИФА) объявили о разрыве отношений с организацией, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Среди них Castrol, Continental и Johnson & Johnson. Представители компаний заявили изданию, что сделали это из-за несогласия с политикой действующего президента ФИФА Зеппа Блаттера, который возглавляет организацию с 1998 года.

Ранее от сотрудничества с федерацией отказались компании Sony и Emirates. Ни одна из них не назвала конкретные причины разрыва. Поддержка пяти спонсоров приносила ФИФА более 1,5 миллиарда долларов каждые четыре года. У всех были долгосрочные договоры на выделение средств.

В мае пройдут выборы президента ФИФА. На пост главы организации претендуют ее действующий президент Зепп Блаттер, бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Шампань, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн и бывший французский футболист Давид Жинола.