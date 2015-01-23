Первой сенсацией Australian Open стал вылет Федерера

В Мельбурне завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором 2-й номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер проиграл итальянцу Андреасу Сеппи (46-й в мире), сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6, 4:6, 7:6 в пользу итальянца.

Федерер реализовал три из десяти брейк-пойнтов, Сеппи – три из пяти. На счету швейцарца 15 эйсов и девять двойных ошибок. Итальянец по четыре раза подал навылет и ошибся на подаче. За счет активных действий Роджер выиграл 57 розыгрышей при 55 невынужденных ошибках, у его соперника 50/40 соответственно. Благодаря этой победе Сеппи «размочил» счет в личном противостоянии с Федерером – 10:1.

Федерер впервые с 2003 года не смог дойти до полуфинала австралийского чемпионата и первый раз с 2001 года выбыл из этих соревнований на столь раннем этапе. На прошлогоднем Australian Open Федерер дошел до полуфинала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трех сетах.

Кроме того, швейцарец является 4-кратным победителем этого турнира.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.