«Украинские атаманы» и «Британские львиные сердца» успешно прошли процедуру взвешивания

Все спортсмены успешно прошли процедуру, сообщает пресс-служба "атаманов".

Боксеры показали следующие результаты на весах:

Весовая категория 52 кг:

Азат Усеналиев «Украинские атаманы» (51,8 кг) - Эндрю Селби «Британские львиные сердца» (52 кг)

Весовая категория 60 кг:

Олег Прудкий «Украинские атаманы» (59,8 кг) - Джозеф Кордина «Британские львиные сердца» (59,9 кг)

Весовая категория 69 кг:

Богдан Шелестюк «Украинские атаманы» (67,9 кг) - Табири-Эссуман Эко «Британские львиные сердца» (68,8 кг)

Весовая категория 81 кг:

Александр Хижняк «Украинские атаманы» (79,6 кг) - Эштон Браун «Британские львиные сердца» (80,3 кг)

Весовая категория +91 кг:

Виктор Вихрист «Украинские атаманы» (101,5) - Джозеф Джойс «Британские львиные сердца» (111,4 кг)

Одним из наиболее интригующих поединков вечера станет бой спортсменов весовой категории до 52 кг, в котором сойдутся Азат Усеналиев и Эндрю Селби. В прошлом году боксеры уже встречались между собой и победителем вышел именно британский боксер. На этот раз украинскому легионеру предстоит взять реванш. Также, не менее увлекательным будет завершение вечера, где встретятся титулованные боксеры супертяжелого дивизиона - Виктор Вихрист и Джозеф Джойс.

По словам старшего тренера команды «Украинские атаманы» Михаила Мельника «завтра нас ожидает захватывающий и невероятно интересный вечер бокса. Британцы привезли в Украину, наверное, лучших боксеров своей команды, поэтому каждый из поединков будет очень непростым для наших ребят. Мы уважаем своих оппонентов, однако титулами нас не напугать. С этой командой мы уже встречались два года назад и дважды побеждали. Как и два года назад, так и сейчас, в своих ребятах я уверен на сто процентов!"

Как сообщал УНИАН, матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Британскими львиными сердцами» состоится 23 января, в 21:00, в выставочном центре «АККО Інтеренешнл».

Сайт УНИАН проведет онлайн видео трансляцию матча.