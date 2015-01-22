ФИБА-Европа утвердила расписание матчей Евробаскета-2015

Европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА-Европа) утвердила календарь матчей Евробаскета-2015. В частности, стало известно время начала матчей с участием сборной Украины, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины на групповом этапе проведет пять матчей. Расписание игр команды в групповом раунде следующий:

5 сентября. 21:30. Литва - Украина.

6 сентября. 21:30. Украина - Чехия.

7 сентября. 21:30. Украина - Эстония.

9 сентября. 18:30. Латвия - Украина.

10 сентября. 15:30. Украина - Бельгия.

Групповой этап украинская команда проведет в Риге (Латвия). В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой группы.

Евробаскет-2015 пройдет в сентябре следующего года, а его хозяевами станут сразу четыре страны - Франция, Латвия, Хорватия и Германия. Групповой этап соревнований пройдет с 5 по 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, сначала Евробаскет-2015 должен был состояться в Украине, но страна лишилась права проведения соревнований из-за нестабильной ситуации и невозможность обеспечить проведение соревнований на высоком организационном уровне. Вместе с тем, FIBA-Europe предоставила Украине право провести следующий Евробаскет-2017. Вопрос о возможности проведения турнира в 2017-м году будет рассмотрен Советом FIBA-Europe в мае 2015 года.