Самый титулованный украинский биатлонист завершил карьеру ради работы волонтером

Самый титулованный спортсмен в истории украинского биатлона Андрей Дериземля объявил о завершении карьеры и желании полностью сосредоточиться на работе волонтером, сообщает Xsport.ua.

«Я планировал заканчивать карьеру после окончания сезона – потому не хотел занимать чье-то место в команде на Чемпионате Европы, куда бы мог попасть. Пусть едет кто-то из молодых – в плане опыта для любого из ребят это будет намного полезней и эффективней, чем для меня. Тем более что на Чемпионате мира я посмотрел – есть ребята, которые могут показать результат «на Европе», - сказал спортсмен.

Также, по словам Дериземли, в Чернигове было мало снега в последние недели, то есть у него было мало тренировок, да еще и после болезни.

По словам Дериземли, желание поучаствовать в Чемпионате Европы было, но он решил остаться в Чернигове, «работать на благо родного города и страны».

Говоря о своих дальнейших планах, спортсмен отметил: "Я работаю в Центре поддержки армии, который создался в августе. Мы помогаем солдатам из Чернигова и Черниговской области – 13 батальону, 41 батальону, 1-й танковой бригаде и другим ребятам, которые воюют на востоке Украины. Оказываем материальную помощь и солдатам, и семьям погибших, а еще юридическую, и сейчас часто нужна психологическая помощь. Это сейчас моя основная работа. Мы общественная организация, есть партнеры, мы постоянно ищем спонсоров. Есть волонтеры, много небезразличных людей".

Дериземля - двукратный призер чемпионатов мира, 11-кратный призер этапов Кубка мира, участник пяти Олимпийских Игр.