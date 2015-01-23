WSB, 2-й тур, "Украинские атаманы" - "Британские львиные сердца": видео онлайн-трансляция

Во втором туре Всемирной серии бокса "Украинских атаманов" ждет принципиальный домашний поединок против представителей Великобритании - «Британских львиных сердец».

В предыдущем раунде наши будущие соперники отпраздновали победу. В стартовом туре соревнований англичане победили «Китайских драконов» со счетом 3:2. В то же время, "Украинские атаманы" куда более уверенно одолели команду из Мексики - "Мексиканских воинов" - со счетом 4:1. Таким образом, уже в ближайшую пятницу команды сойдутся между собой в матчевой встрече, по результатам которой будет определен промежуточный лидер нашей подгруппы.

Напомним, в предыдущих сезонах Всемирной серии бокса команды уже встречались между собой. В сезоне 2012-2013 команды провели два поединка, и в обоих победителями стали "атаманы". В домашней встрече украинцы победили со счетом 4:1, а в ответном матче - 3:2.

В ближайшем поединке в ринге болельщики увидят противостояния:

Весовая категория 52 кг:

Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Эндрю Селби «Британские львиные сердца»

Весовая категория 60 кг:

Олег Прудкий «Украинские атаманы» - Джозеф Кордина «Британские львиные сердца»

Весовая категория 69 кг:

Богдан Шелестюк «Украинские атаманы» - Табири-Ессуман Эко «Британские львиные сердца»

Весовая категория 81 кг:

Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Эштон Браун «Британские львиные сердца»

Весовая категория +91 кг:

Виктор Вихрист «Украинские атаманы» - Джозеф Джойс «Британские львиные сердца»