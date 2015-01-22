Украинец Лэнь набрал 6 очков в победном матче "Финикса" с "Портлендом"

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в составе которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, в ночь на четверг обыграла "Портленд Трейл Блейзерс" в матче регулярного чемпионата со счетом 118:113, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена в первой половине игры, когда "солнечные" добились перевеса в 14 баллов. "Финикс" выиграл первые две четверти - 40:29 и 26:23 - и на равных провел третью четверть, даже сумел увеличить свой перевес еще на 1 балл, 25:24. Лишь в заключительном периоде соперник сумел перехватить инициативу, но отыграть отставание в 15 баллов так и не сумел - 27:37.

Травмированный Лэнь провел на паркете 19 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 3 подбора (2 в атаке), 1 передачу и получил 4 персональных замечания.

Накануне матча наставник "Санс" Джефф Хорнасек рассказал в общении со СМИ, что в данный момент украинец испытывает боли в ноге. Впрочем, сразу поспешил заверить, что проблемы у его центрового незначительные. "Все нормально. У него небольшой тендинит (воспаление и дистрофия ткани сухожилия, которые чаще всего появляются после физических нагрузок), поэтому, учитывая наш плотный график, мы постараемся дать ему небольшой отдых между тренировками. Мы будем внимательно следить за ним, но в целом он в порядке", - отметил Хорнасек.

В турнирной таблице Западной конференции "Финикс" по-прежнему занимает 8-е место, одержав 26 побед при 18 поражениях.