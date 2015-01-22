Европейская атлетическая ассоциация утвердила рекорд украинки Геращенко в прыжках в высоту
12:46, 22 января 2015Спорт
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Европейская атлетическая ассоциация (ЄАА) после процедуры ратификации признала, что Ирина Геращенко - рекордсменка Европы среди юниорок в прыжках в высоту.
Геращенко стала рекордсменкой Европы / xsport.ua
Европейская ассоциация ближайшие дни направит в офис Федерации легкой атлетики Украины памятную награду, сообщает пресс-служба ФЛАУ.
21 февраля 2014-го года в Сумах на чемпионате Украины в помещениях киевлянка Ирина Геращенко выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1 м 95 см. Именно этот результат и стал рекордом Европы.
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