Европейская атлетическая ассоциация утвердила рекорд украинки Геращенко в прыжках в высоту

Европейская ассоциация ближайшие дни направит в офис Федерации легкой атлетики Украины памятную награду, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

21 февраля 2014-го года в Сумах на чемпионате Украины в помещениях киевлянка Ирина Геращенко выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1 м 95 см. Именно этот результат и стал рекордом Европы.