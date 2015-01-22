Павелко выдвинут кандидатом в президенты ФФУ

Более 30 коллективных членов Федерации футбола Украины выдвинули кандидатом в президенты ФФУ Андрея Павелко, сообщает "Футбольный клуб".

В данный момент Андрей Павелко является вице-президентом ФФУ и главой Днепропетровской областной федерации футбола, а также возглавляет Рабочую группу по подготовке и проведению XVII внеочередного отчетно-выборного Конгресса ФФУ.

Таким образом, число кандидатов на пост главы ФФУ возросло до 7 человек.

Ранее о своем желании побороться за эту должность изъявили президент/генеральный менеджер Ассоциации пляжного футбола Украины Сергей Харченко, советник главы СБУ Маркиян Лубкивский (директор Оргкомитета Евро-2012), глава Львовской федерации футбола Ярослав Грисьо, председатель всеукраинского фонда социальной защиты футболистов и тренеров Олег Печерный, экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук, а также нынешний президент Федерации Анатолий Коньков.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2014 года Исполком ФФУ принял решение провести досрочные выборы президента федерации.

Выборы президента ФФУ состоятся 6 марта.