Теннисистка Свитолина осталась единственным представителем Украины на Australian Open

В матче второго круга 20-летняя харьковчанка, посеянная под 26 номером, обыграла американскую теннисистку Николь Гиббсс - 7:6(3), 7:6(6), сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. На счету Свитолиной 8 эйсов и 3 двойные ошибки, в пассиве Гиббс - 7 двойных ошибок. Обе теннисистки сделали по 6 брейков за матч. Свитолина завершила встречу с 5-го матчбола.

Следующей соперницей харьковчанки станет первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Ранее теннисистки один раз встречались между собой. В 2012-м году в матче Кубка Федерации Украина - США в Харькове, на грунтовом покрытии, победу одержала американская теннисистка со счетом 6:2, 6:1.

В мужском одиночном разряде последний представитель Украины Сергей Стаховский проиграл испанцу Давиду Фереру (9-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 3:6, 4:6, 2:6, в женском парном разряде украинки Людмила Киченок/Ольга Савчук уступили дуэту из Чехии Андреа Главачкова/Люсия Храдецка 0:6, 6:7 (4), а Юлия Бейгельзимер в паре с Тимеа Бачински (Швейцария) не сумели обыграть Сильвию Солер-Эспинозу и Марию Торро-Флор - 6:4, 2:6, 1:6.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.