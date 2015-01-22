"Шахтер" проиграл "Атлетико Минейро" в рамках бразильского турне

Судьба матча решилась в первой половине игры, где хозяева поля добились крупного преимущества, сообщает официальный сайт горняков.

Начало игры проходило с явным преимуществом "Атлетико Минейро", чьи игроки уже на 17-й минуте открыли счет. Точным ударом отличился Пратто. А в концовке тайма бразильцы выстрелили "дуплетом". На 42-й минуте перевес своей команды увеличил Карлос, а на 45-й Леонардо Силва сделал счет 3:0.

Не изменился ход игры и в начале второго тайма, когда преимущество хозяев поля до 4:0 довел Додо. Это случилось на 56-й минуте. И лишь в концовке матча бразильцы немного утратили концентрацию и позволили сопернику отквитать два гола. Отличились Александр Гладкий (83) и Фернандо (88), реализовавший пенальти.

Таким образом, "Шахтер" проиграл второй из трех матчей в турне по Бразилии. Ранее команда уступила "Байе" (2:3), но сыграла вничью с "Фламенго" - 0:0.

В ночь на пятницу, 23 января, горняки проведут матч с "Интернасьоналем" из Порту-Алегри.