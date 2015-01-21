Команды WSB "Украинские атаманы" и "Британские львиные сердца" объявили составы на очный матч

Матч состоится в Киеве 23 января.

Участники матча 2-го тура соревнований Всемирной серии бокса (WSB) - «Украинские атаманы» и «Британские львиные сердца» - объявили составы команд. Об этом сообщает пресс-служба "атаманов". В ближайшем поединке в ринге болельщики увидят: Весовая категория 52 кг: Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Эндрю Селби «Британские львиные сердца» Весовая категория 60 кг: Олег Прудкий «Украинские атаманы» - Джозеф Кордина «Британские львиные сердца» Весовая категория 69 кг: Богдан Шелестюк «Украинские атаманы» - Табири-Ессуман Эко «Британские львиные сердца» Весовая категория 81 кг: Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Эштон Браун «Британские львиные сердца» Весовая категория +91 кг: Виктор Вихрист «Украинские атаманы» - Джозеф Джойс «Британские львиные сердца» Матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Британскими львиными сердцами» состоится 23 января, в 21:00, в Киеве, в выставочном центре «АККО Інтеренешнл». УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.

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