Команды WSB "Украинские атаманы" и "Британские львиные сердца" объявили составы на очный матч
Матч состоится в Киеве 23 января.
Участники матча 2-го тура соревнований Всемирной серии бокса (WSB) - «Украинские атаманы» и «Британские львиные сердца» - объявили составы команд.
Об этом сообщает пресс-служба "атаманов".
В ближайшем поединке в ринге болельщики увидят:
Весовая категория 52 кг:
Азат Усеналиев «Украинские атаманы» - Эндрю Селби «Британские львиные сердца»
Весовая категория 60 кг:
Олег Прудкий «Украинские атаманы» - Джозеф Кордина «Британские львиные сердца»
Весовая категория 69 кг:
Богдан Шелестюк «Украинские атаманы» - Табири-Ессуман Эко «Британские львиные сердца»
Весовая категория 81 кг:
Александр Хижняк «Украинские атаманы» - Эштон Браун «Британские львиные сердца»
Весовая категория +91 кг:
Виктор Вихрист «Украинские атаманы» - Джозеф Джойс «Британские львиные сердца»
Матчевая встречи между «Украинскими атаманами» и «Британскими львиными сердцами» состоится 23 января, в 21:00, в Киеве, в выставочном центре «АККО Інтеренешнл».
УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.