Президент АПФУ Харченко примет участие в выборах президента ФФУ

Президент/генеральный менеджер Ассоциации пляжного футбола Украины Сергей Харченко выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Украины.

Об этом Харченко сообщил на своей странице в Facebook.

Таким образом, Харченко стал шестым претендентом на пост президента ФФУ.

Ранее о своем желании побороться за эту должность изъявили советник главы СБУ Маркиян Лубкивский (директор Оргкомитета Евро-2012), глава Львовской федерации футбола Ярослав Грисьо, председатель всеукраинского фонда социальной защиты футболистов и тренеров Олег Печерный, экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук, а также нынешний президент Федерации Анатолий Коньков.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2014 года Исполком ФФУ принял решение провести досрочные выборы президента федерации.

Выборы президента ФФУ состоятся 6 марта.