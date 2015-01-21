Днепропетровский "Днепр" переиграл "Аль-Дафру" на сборе в ОАЭ

Днепропетровский "Днепр" провел очередной товарищеский матч на межсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах, где обыграл местную "Аль-Дафру" (Абу-Даби) со счетом 1:0, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Игра с командой из столицы ОАЭ проходила в напряженной борьбе и свое преимущество днепропетровский клуб смог реализовать лишь в самой концовке. На 85-й минуте после навеса в штрафную площадь и последовавшей скидки Романа Безуса мяч получил Евгений Селезнев и с нескольких метров низом пробил мимо голкипера в сетку ворот.

Это был последний матч "Днепра" на сборах в ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская команда разгромила "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) - 4:0, и сыграла вничью с австралийским "Мельбурн Сити" - 1:1.