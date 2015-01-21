Надалю потребовалось четыре часа, чтобы одолеть игрока из второй сотни рейтинга на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий 3-е место в мировом рейтинге, едва не проиграл в матче 2-го круга Открытого чемпионата Австралии 112-му в мире американцу Тиму Смычеку. Избежать сенсации в этом матче испанец смог только благодаря победе в пятой партии - 6:2, 3:6, 6:7(2), 6:3, 7:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу Надаль добыл лишь спустя 4 часа и 14 минут после начала матча. За это время испанец сделал 7 брейков и упустил 5 своих подач. На его счету три эйса, 43 выигранных мяча при 7 двойных и 53 невынужденных ошибках. Смычек 15 раз подал навылет и 1 раз ошибся на подаче, активно выиграл 64 розыгрыша, допустив 50 невынужденных ошибок.

В третьем круге соперником Надаля будет Дуди Села из Израиля, который победил чеха Лукаша Росола, посеянного под 28-м номером, со счетом – 7:6(2), 5:7, 7:5, 6:3.

В свою очередь, 2-й номер женского мирового рейтинга россиянка Мария Шарпова потратила два с половиной часа на победу над соотечественницей Александрой Пановой, также добившись преимущества лишь в решающей партии при счете 5:5 - 6:1, 4:6, 7:5.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.