Теннисист Стаховский выбыл из борьбы в парном разряде Открытого чемпионата Австралии

Украинский теннисист Сергей Стаховский выбыл из борьбы в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, сообщает Теннисный портал Украины.

В стартовом матче британско-украинский дуэт Мэррей/Стаховский уступил уругвайско-испанской паре Куэвас/Марреро со счетом 4:6, 6:7 (6).

Вместе с тем, украинский спортсмен продолжает выступать в одиночном разряде, где в четверг проведет сложнейший матч против испанца Давида Феррера (9-й номер мирового рейтинга).

Кроме того, в этот день Элина Сивтолина сыграет с Николь Гиббс (США), а в женском парном разряде украинки Людмила Киченок/Ольга Савчук померятся силами с дуэтом Андреа Главачкова/Люсия Храдецка (Чехия).

Также стало известно, что Элина Свитолина сыграет в миксте с представителем ЮАР Рэйвеном Класеном, занимающим 19 место в мировом парном рейтинге. В первом раунде Свитолина и Класен встретятся с Микаэлой Крайчек из Нидерландов и Флорином Мергя из Румынии.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.