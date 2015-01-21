Донецкий "Олимпик" отказался от матча с российским клубом

Донецкий футбольный клуб "Олимпик" отказался от намеченного на сборах в ОАЭ товарищеского матча с российским ФК "Краснодар", сообщает пресс-служба ФК "Олимпик".

Матч отменен "по обоюдному согласию украинского и российского клубов".

"Олимпик" решил проверить свои силы на фоне более сильного соперника, которым станет двукратный чемпион Южной Кореи футбольный клуб "Ульсан Хендэ". С этим соперником украинская команда сыграет 3 февраля (матч с россиянами был запланирован на 2 февраля). Новый соперник "олимпийцев" выступает в самом престижном футбольном дивизионе Южной Кореи - К-Лиге. Это – один из сильнейших футбольных турниров Азии.

Также стало известно, что подопечные Романа Санжара 8 февраля померятся силами с 11-кратным чемпионом Швеции - АИКом из Стокгольма, район Сольна. Другие спарринг-партнеры будут определены позже.

Сбор в ОАЭ команда, ныне занимающая 4-е место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги, проведет с 27 января по 9 февраля.