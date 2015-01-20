Официально: Кличко проведет бой с Дженнингсом в Нью-Йорке 25 апреля

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко будет защищать свои титулы 25 апреля в США в поединке против до сегодняшнего дня непобедимого бойца Брайанта Дженнингса.

Бой состоится на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

Спустя семь лет после предыдущего поединка Владимир Кличко снова будет драться в США.

30-летний Брайант “By-By” Дженнингс из Филадельфии имеет рост 191 см, и на 7 см больший размах рук, чем Владимир Кличко. У Дженнингса выдающийся послужной список: 19 побед, 10 из которых нокаутом и ни одного поражения. В своих последних двух боях он победил ранее не знавших горечи поражений Майка Переса и Артура Шпильку. Дженнингс является чемпионом США в супертяжелом весе и занимает очень высокие места в рейтингах ведущих боксерских организаций.

Владимир Кличко в течение многих лет явлется бесспорным лидером в супертяжелом весе. Он выиграл золотую медаль в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте. В своем последнем бою Кличко нокаутировал доселе непобедимого обязательного претендента болгарина Кубрата Пулева. Битва с Дженнингс будет 27 чемпионским поединком в супертяжелом весе для Кличко. Его послужной список в настоящее время насчитывает 63 победы, 54 из которых нокаутом и только три поражения. Владимир Кличко, повторно завоевав чемпионский титул в 2006 году, является вторым после легендарного Джо Луиса по длительности пребывания в статусе чемпиона мира в супертяжелом весе.

В США поединок Кличко — Дженнингс будет транслироваться в прямом эфире телеканала HBO, а в Германии этот бой покажет RTL.