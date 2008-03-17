Демонтаж строения перед НСК ”Олимпийский” снова переносится

Демонтаж наземной части недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский» начнется 20 марта. Об этом сообщил и.о. главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. (11 марта А.ГОЛУБЧЕНКО сообщал, что демонтаж “Троицкого” планируется начать во вторник, 18 марта, и завершить за три месяца - УНИАН.)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня А.ГОЛУБЧЕНКО проинформировал, что «по просьбе владельца ООО «Юджин», который сейчас находится в командировке, мы начнем снос второго этажа недостроенного объекта возле НСК «Олимпийский» в четверг, 20 марта. Демонтаж будет происходить согласно плану организационных работ, а для осуществления демонтажа первого этажа теперь готовится отдельный проект сноса».

Он прибавил, что представители ООО «Юджин» сейчас знакомятся с земельными участками, которые городская власть предложила как вариант компенсации: уже осмотрели участок в Оболонском районе столицы, в настоящее время рассматривается участок в Днепровском районе.

«Главное сейчас, чтобы Министерство семьи, молодежи и спорта Украины как можно быстрее провело конкурс на реконструкцию НСК «Олимпийский» и определило его победителя, чтобы проблема демонтажа недостроенного объекта та реконструкция стадиона решалась комплексно», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом.

6 февраля Кабинет Министров поддержал меморандум относительно демонтажа ТРЦ “Троицкий” перед НСК “Олимпийский” до 1 июня этого года.

Раньше планировалось, что демонтаж недостроенного ТРЦ «Троицкий» возле «Олимпийского» должен начаться 1 марта.