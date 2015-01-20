"Украинские атаманы" во 2-м туре WSB встретятся с командой Великобритании

Во втором туре Всемирной серии бокса "Украинских атаманов" ждет принципиальный домашний поединок против представителей Великобритании - «Британских львиных сердец», сообщает пресс-служба "атаманов".

В предыдущем раунде наши будущие соперники отпраздновали победу. В стартовом туре соревнований англичане победили «Китайских драконов» со счетом 3:2. В то же время, "Украинские атаманы" куда более уверенно одолели команду из Мексики - "Мексиканских воинов" - со счетом 4:1. Таким образом, уже в ближайшую пятницу команды сойдутся между собой в матчевой встрече, по результатам которой будет определен промежуточный лидер нашей подгруппы.

Напомним, в предыдущих сезонах Всемирной серии бокса команды уже встречались между собой. В сезоне 2012-2013 команды провели два поединка, и в обоих победителями стали "атаманы". В домашней встрече украинцы победили со счетом 4:1, а в ответном матче - 3:2.

Матч 2-го тура WSB состоится 23 января, в 21:00, в выставочном центре «АККО Интернешнл».

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.