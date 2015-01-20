Двое из пяти украинских теннисистов вышли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии

Сергей Стаховский и Элина Свитолина вышли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, в то время как три других представителя, включая сильнейшего спортсмена Украины Александра Долгополова, выбыли из борьбы уже в первом раунде, сообщает Теннисный портал Украины.

В матче первого раунда харьковчанин Стаховский в упорнейшем матче сломил сопротивление серба Душана Лайовича - 6:3, 4:6, 6:4, 6:7(3), 6:4. Стаховский лидировал в четвертой партии 5:2, но позволил сопернику сравнять счет, а затем и выиграть тай-брейк. В решающем сете украинец сделал брейк в 7-м гейме. При счете 5:3 Сергей не реализовал 2 матчбола на подаче соперника, но уже в следующем гейме взял свою подачу "всухую".

На счету Стаховского 14 эйсов и 6 двойных ошибок. Украинец реализовал 6 брекпойнтов из 15. а его соперник - 3 из 16. Он выиграл за матч 180 розыгрышей, в то время как Лайович - 168.

Следующим соперником украинского теннисиста станет испанец Давид Феррер, посеянный под 9 номером. Это будет четвертая личная встреча между этими теннисистами. Все предыдущие выиграл испанец.

Другая харьковчанка - Элина Свитолина - нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 39 минут. На счету Свитолиной 4 эйса и 1 двойная ошибка. Она реализовала 6 брейк-поинтов из 21.

По ходу второй партии украинка дважды уступала с брейком, Путинцева даже подавала на сет при счете 5-4 в свою пользу. Однако последние три гейма встречи остались за Свитолиной. Таким образом, украинка впервые в карьере сумела обыграть Юлию Путинцеву.

За выход в третий раунд она поспорит с Николь Гиббс из США, занимающей 96-ю строчку в мировой классификации. Это будет первая встреча между соперницами.

Сильнейший теннисист Украины Александр Долгополов, посеяный в Мельбурне под 21-м номером, неожиданно легко уступил Паоло Лоренци из Италии - 4:6, 3:6, 2:6. По всей видимости, спортсмен так и не смог полностью оправиться от полученной накануне турнира травмы колена.

Кроме того, Илья Марченко проиграл канадцу Милошу Раоничу - 6:7 (3), 6:7 (3), 3:6, а Леся Цуренко уступила американке Мэдисон Кис - 3:6, 5:7.

Как сообщал УНИАН, первый турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии - проходит в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.