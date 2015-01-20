Обнародован состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

В отличии от предыдущего этапа в Германии, на этот раз команда выступит основным составом, так как присоединятся спортсмены, проводившие в Италии тренировочный сбор, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В последний момент решением тренеров Артем Тищенко был переведен из состава сборной на Универсиаду в национальную команду для продолжения выступлений на Кубке мира. Также после успешных выступлений в гонках Кубка IBU очередной шанс в соревнованиях сильнейших получит Юлия Журавок. Анастасия Меркушина также отправилась в Антхольц, но участия в гонках не примет, а проведет тренировочный сбор перед участием в чемпионате Европы.

Полностью состав украинской команды выглядит так: женщины - Валентина Семеренко, Наталья Бурдыга, Юлия Джима, Ольга Абрамова, Ирина Варвинец, Юлия Журавок; мужчины - Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Александр Жирный и Владимир Семаков.

Этап КМ в Антхольце пройдет 22-25 января. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, гонки преследования и эстафеты.