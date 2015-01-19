"Днепр" разгромил узбекский "Локомотив" на предсезонном сборе в ОАЭ

В Дубаи (ОАЭ) завершился товарищеский матч, в котором днепропетровский "Днепр" разгромил узбекский "Локомотив" (Ташкент) со счетом 4:0. Прямую трансляцию игры вел официальный сайт ФК "Днепр".

Это был второй матч украинской команды на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. И, в отличие, от первой игры, которую днепропетровцы накануне свели вничью с австралийским "Мельбурн Сити" (1:1), прошел с явным преимуществом команды Мирона Маркевича.

Уже на 3-й минуте игры счет открыл точным ударом с пенальти Евгений Селезнев. Он же сделал дубль на 40-й минуте. После перерыва Джаба Канкава довел преимущество "Днепра" до крупного (50), а Роман Зозуля в концовке (83-я минута) забил четвертый гол.

21 января "Днепр" сыграет еще один матч - с представителем чемпионата ОАЭ "Аль-Даффра Спортклуб".