Власти Крыма запретили спортсменам использовать украинскую символику

Соответствующим приказом «министерства» располагает Центр журналистских расследований.

«В связи с окончанием в Республике Крым переходного периода министерство просит обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Крым неукоснительное соблюдение уважения всеми работниками и воспитанниками государственных учреждений, организаций (в том числе общественных) и предприятий в сфере физической культуры и спорта к государственным символам Российской Федерации и Республики Крым, а также муниципальных образований, провести работу по недопущению в повседневной работе и учебно-тренировочной спортивной практике использования символики Украины», — говорится в документе.

В «министерстве» призвали все спортивные организации полуострова проводить "гражданско-патриотические мероприятия со всеми участниками спортивного процесса".