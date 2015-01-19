На Крещение братья Кличко покупались на Трухановом острове

В день последнего праздника новогодне-рождественского цикла — Крещение Господне - окунулись в Днепр в районе Труханова острова Виталий и Владимир Кличко.

Сильнейшие боксеры мира окунулись в воду в понедельник утром, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко.

"С давних времен вода Иордана считается целебной. Освященная вода помогает и нашему духовному очищению. Пусть эта вода заряжает всех нас настоящей верой — в Бога, в Украину и в нашу победу! " — отметил Виталий Кличко.