Федерация биатлона Украины будет пожизненно дисквалифицировать уличенных в допинге спортсменов

С такой инициативой выступила Федерация биатлона Украины, сообщает пресс-служба ФБУ.

Президент федерации Владимир Брынзак в комментарии отметил:

"Хотел бы сообщить болельщикам и всей биатлонной общественности важную информацию об инициативе нашей федерации в свете досадного случая с Сергеем Седневым. Мы выступили с инициативой, и президент Международной федерации биатлона (IBU) Андерс Бессеберг ее полностью поддержал, в одностороннем порядке пожизненно отстранять от включения в состав национальной сборной Украины спортсменов, уличенных в применении запрещенных препаратов и дисквалифицированных международной федерацией биатлона на срок от двух лет и более. То есть, спортсмены не смогут ограничиться стандартной двухгодичной дисквалификацией – путь в сборную Украины для них будет закрыт навсегда. Мы надеемся, что это заставит больше задуматься тех, кто попытается вести нечестную борьбу и своими действиями дискредитировать нашу федерацию. Это жест доброй воли с нашей стороны, которым хотим подчеркнуть, что всегда выступаем только за честную борьбу. А, может быть, такую инициативу поддержат и другие национальные федерации".

Как сообщал УНИАН, 11 января Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о позитивном анализе допинг-пробы А бывшего биатлониста сборной Украины Сергея Седнева. Положительная проба была взята еще 22 января 2013 года в Антхольце. После первоначальной проверки в 2013 году Седневу не было сообщено о положительной пробе и только после повторной проверки в декабре 2014 года пришло сообщение об обнаружении неопределенного запрещенного препарата. Федерация биатлона Украины, в соответствии со ст. 6.5 Антидопинговых правил IBU, провела внутреннее расследование, в результате которого спортсмен не смог пояснить или опровергнуть факт применения им запрещенных веществ.

Седнев завершил карьеру в декабре 2014 года. Он является бронзовым призером Чемпионата мира-2011 в эстафете, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы-2009 и Универсиады-2007.