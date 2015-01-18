Американец Дженнингс заявил о подписании контракта на бой с Кличко

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс сообщил о том, что его команда договорилась о бое с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимиром Кличко, сообщает Boxingscene.com.

"Этот поединок состоится. Все сделано. Бой пройдет 25 апреля в Madison Square Garden в Нью-Йорке" — заявил Дженнингс.

Брайант Дженнингс изначально являлся приоритетным вариантом для свободной защиты Владимира Кличко, но переговоры между командами боксеров застопорились после поглощения промоутерской компанией Rock Nation, принадлежащей реперу Jay-Z, компании Gary Shaw Productions с которой работает Дженнингс

Как сообщал УНИАН, ранее предполагалось, что поединок пройдет не в Madison Square Garden, а на другой арене Нью-Йорка — Barclay's Centrer в Бруклине.