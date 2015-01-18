Американский боксер Уайлдер завоевал титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер победил канадца Бермейна Стиверна в бою за титул чемпиона мира WBC.

Поединок завершился победой по очкам единогласным решением судей - 118:109, 119:108, 120:107.

Поединок прошел с заметным преимуществом американца, который впервые в карьере провел весь 12-раундовый поединок. До этого 32 боя он выиграл нокаутом.

Таким образом, Уайлдер стал официальным претендентом на бой за звание абсолютного чемпиона мира с Владимиром Кличко, который владеет всеми титулами, кроме пояса WBC - WBA, WBO. IBF и IBO. Объединительный бой, ориентировочно, состоится до конца 2015-го года.