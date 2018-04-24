Теннисист Андрей Медведев: «Наша обязанность защищать честь Родины не только на корте, но и на поле боя»

Украинский теннис в последние годы переживает далеко не лучшие времена. В ТОП-100 женского и мужского рейтингов входят по два представителя. У мужчин - Александр Долгополов и Сергей Стаховский, у женщин - Элина Свитолина и Леся Цуренко. Впрочем, на наивысшем уровне - в турнирах «Большого шлема» - даже они добиться большого успеха не могут. Не говоря уже об игроках уровнем пониже. К сожалению, удел наших спортсменов - эпизодические победы на соревнованиях серии АТР (мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов) или WTA (Женская теннисная ассоциация). Такая же ситуация и в неофициальных чемпионатах мира среди национальных сборных - мужском Кубке Дэвиса и женском Кубке Федерации, где сборные Украины не входят в элитный дивизион, компанию команд, непосредственно оспаривающих титул.

В понедельник, 19 января, в Мельбурне стартует первый теннисный турнир года из серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В последний раз на соревнованиях в Австралии удача улыбнулась украинским спортсменам в 2008 году, когда в парном женском разряде победительницами стали сестры Алена и Екатерина Бондаренко. С тех пор наши соотечественники не баловали своих поклонников яркими выступлениями. Да и особых поводов для крупных успехов не было…

На первом турнире 2015 года из серии «Большого шлема» в Мельбурне выступят пять представителей нашей страны. К четырем спортсменам элиты (ТОП-100 мужского и женского рейтингов) добавился Илья Марченко, прошедший три круга квалификационного соревнования.

О проблемах предстоящего турнира, перспективах в нем украинского тенниса, прогнозах и личных ощущениях от атмосферы Australian Open УНИАН пообщался с сильнейшим теннисистом в истории Украины, четвертым номером мирового рейтинга (1994 год) Андреем Медведевым.

Последнего крупного успеха представители Украины добились 7 лет назад. И сейчас, глядя на рейтинг, ситуация не особо располагает к оптимизму. На ваш взгляд, каковы перспективы украинцев в Мельбурне?

Начнем с того, что теннис - весьма специфический вид спорта. И далеко не всегда рейтинг актуален именно в эту минуту. В Мельбурне всегда ключевым фактором было наличие хорошей формы – игровой и физической. Все-таки турнир проходит в самом начале сезона. Если посмотреть на календарь АТР, то первые турниры стартовали 4-5 января. То есть, игрокам дается лишь 2 недели на то, чтобы провести подготовку в соревновательных условиях, времени в обрез.

Касательно наших игроков, я считаю, что именно сейчас у них хорошие перспективы. Судя по результатам, они находятся в хорошей форме. И вообще, на каждом отдельно взятом турнире может «выстрелить» любой игрок.

16 января появилась информация, что лидер украинского тенниса Александр Долгополов не смог завершить полуфинальный матч турнира в Койонге против Фернандо Вердаско из-за травмы колена. Первый матч в Мельбурне он проводит уже 19 января. Возможно ли полностью восстановиться, чтобы не чувствовать дискомфорта на корте, за столь короткое время?

Для теннисистов травмы - очень знакомое, почти привычное состояние. Но в этом конкретном случае можно только догадываться. Если это микротравма, то врачи помогут Саше восстановиться как можно быстрее. Тогда действительно есть шанс выйти на корт в оптимальном состоянии. В любом случае, он игрок опытный и знает, что ему нужно делать в данный момент.

Теоретически, до 19-го вполне можно восстановиться. И будем надеяться, что это именно микротравма, которая не помешает Саше показать в Мельбурне все, на что он способен.

На сегодняшний день в женском и мужском рейтингах в Топ-100 по два представителя от Украины. На ваш взгляд – это хорошо, плохо, нормально…

Это однозначно лучше, чем ни одного игрока. Плюс, на подходе у нас есть игроки, которые имеют отличную перспективу. По сравнению с тем, как занимаются развитием тенниса в других странах, то, что мы имеем по 2 игрока в сотне лучших обоих рейтингов – уже большой успех.

Целый ряд стран, считающихся ведущими в мировом теннисе, разработали и воплощают в реальность целевые программы. Они готовят игроков с самого начала и ведут их до пика карьеры. Мы же пока только развиваем теннис, стараемся сделать этот вид спорта популярным в стране. Например, с помощью тех же детских школ, где есть теннисные секции, или сугубо теннисных школ. Вместе с тем, уже на данном этапе имеем результаты, которым бы позавидовали иные страны.

Кстати, насчет теннисных школ. Несколько лет назад вы лично озвучивали идею создания целой сети подобных заведений по всей Украине. Как с этим обстоят дела сейчас?

Как говорится, воз и ныне там.

Что мешает? Бюрократия?

Нет, просто не было возможности реализовать эту идею. Хотя, безусловно, проект есть и я думаю, что со временем он должен реализоваться. Все-таки теннис имеет определенный вес и популярность в мире. Это далеко не рядовой вид спорта. И его развитие в каждой конкретно взятой стране лишь укрепляет ее имидж. Украина не должна быть исключением.

Какое внимание теннису сегодня уделяет государство? Раньше было лучше или хуже?

Сложный вопрос. Теннис вообще-то самодостаточный вид спорта и должен развиваться сам по себе, невзирая на отношение нему со стороны. Что касается государства, то внимания нашему виду всегда уделялось достаточно. То, что уделялось - уже хорошо... Поэтому, наверное, и отношение наших игроков к своему флагу, своей стране - соответствующее. Мы бьемся за свою Родину и в душе, и на корте. Вот, буквально, только что, после тренировки, общался с ребятами. Обсуждали разные вопросы, в том числе, ситуацию в стране. И решили, что если Родина призовет, если мобилизация нас коснется – пойдем обязательно. Это наша святая обязанность - защищать честь Родины не только на корте, но и на поле боя.

Что касается вопроса, было ли раньше хуже или лучше, скажу так: теннису всегда уделялось внимание. Невзирая на лица. И отношение между нашим теннисным сообществом и государством всегда было приблизительно на одном уровне. Сказать, что раньше было лучше или хуже я не могу.

Какова сейчас ситуация в Федерации тенниса Украины?

Стабильная и однозначно позитивная. Федерацию возглавил порядочный человек. Сергей Лагур разбирается в теме и занимается тем, что необходимо - развитием вида спорта в стране. В ФТУ спокойная деловая атмосфера и это именно то, что нужно для планомерной работы. Это один из признаков того, что в ближайшее время результаты будут улучшаться, а наших спортсменов в элите (Топ-100 рейтинга) - становиться все больше.

Вернемся к первому супертурниру года – Открытому чемпионату Австралии. Круг фаворитов определен достаточно узкий. Может кто-то преподнести сенсацию глобального масштаба, замахнуться на победу?

Игроки, не входящие в элиту, всегда на кого-то равняются. И так получилось, что, в последние годы, четыре игрока стабильно вступают на высшем уровне. Тем не менее, прошлый сезон показал, что силы и потенциальные возможности этой четверки практически сравнялись с игроками пониже. Поэтому уже сейчас в Мельбурне может случиться сенсация.

Я не говорю, что в полуфинал не выйдут первые четыре номера посева. Может быть и так. Но сейчас есть вполне реальные предпосылки к тому, что кто-то из второго эшелона пройдет весь путь до конца. И завоюет, в итоге, титул чемпиона турнира «Большого шлема». Кто конкретно? Список очень велик.

Ваш лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал 1995 года. Каковы личные впечатления от Australian Open? Вы любили этот турнир?

Считаю австралийский турнир вторым по уровню отношения к игрокам и комфорту, после парижского «Ролан Гаррос». В Мельбурне всегда внимательно и с любовью относились к игрокам, шли навстречу, учитывали какие-то мелкие бытовые пожелания. Возможно, во второй половине января в Мельбурне слишком жарко, но даже это не мешало нам ощущать поддержку со стороны организаторов и чувствовать себя вполне комфортно. Я очень любил этот турнир.

Вы регулярно участвуете в турнирах ветеранов. Какие планы на этот год?

Планы большие. Как можно чаще участвовать в подобных турнирах. В частности, собирался принять участие и в предстоящем соревновании в Мельбурне, но организаторы не внесли меня в список участников. Возможно, не посчитали нужным, возможно - просто не успели рассмотреть мою кандидатуру. Может, у них была еще какая-то причина. Не знаю. Но в Мельбурн я в этом году не полечу точно.

Тем не менее, от этого турнира я не отказываюсь. Хочу туда попасть и как участник соревнований ветеранов, и как тренер, со своими учениками. Все-таки, главное – преумножать славу страны победами на самом высоком мировом уровне. И сейчас я делаю все, чтобы мои ученики выросли в настоящих мастеров своего дела. Победителей.

Кстати, в Мельбурн улетает моя сестра (Наталья Медведева – одна из сильнейших теннисисток в истории Украины, обладательница 16 титулов турниров WTA, из них 4 в одиночном разряде – УНИАН). Наташа будет следить за выступлениями украинцев и во взрослых соревнованиях, и в юниорских. Так что, наша семья в Австралии, в любом случае, будет представлена.

Кирилл Стадниченко