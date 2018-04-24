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Теннисист Андрей Медведев: «Наша обязанность защищать честь Родины не только на корте, но и на поле боя»

20:25, 17 января 2015
2017

Накануне старта первого теннисного турнира года из серии «Большого шлема» в Мельбурне, УНИАН пообщался с сильнейшим теннисистом в истории Украины, четвертым номером мирового рейтинга (1994 год) Андреем Медведевым.  

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Украинский теннис в последние годы переживает далеко не лучшие времена. В ТОП-100 женского и мужского рейтингов входят по два представителя. У мужчин - Александр Долгополов и Сергей Стаховский, у женщин - Элина Свитолина и Леся Цуренко. Впрочем, на наивысшем уровне - в турнирах «Большого шлема» - даже они добиться большого успеха не могут. Не говоря уже об игроках уровнем пониже. К сожалению, удел наших спортсменов - эпизодические победы на соревнованиях серии АТР (мужская Ассоциация теннисистов-профессионалов) или WTA (Женская теннисная ассоциация). Такая же ситуация и в неофициальных чемпионатах мира среди национальных сборных - мужском Кубке Дэвиса и женском Кубке Федерации, где сборные Украины не входят в элитный дивизион, компанию команд, непосредственно оспаривающих титул.

В понедельник, 19 января, в Мельбурне стартует первый теннисный турнир года из серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В последний раз на соревнованиях в Австралии удача улыбнулась украинским спортсменам в 2008 году, когда в парном женском разряде победительницами стали сестры Алена и Екатерина Бондаренко. С тех пор наши соотечественники не баловали своих поклонников яркими выступлениями. Да и особых поводов для крупных успехов не было…

На первом турнире 2015 года из серии «Большого шлема» в Мельбурне выступят пять представителей нашей страны. К четырем спортсменам элиты (ТОП-100 мужского и женского рейтингов) добавился Илья Марченко, прошедший три круга квалификационного соревнования.

О проблемах предстоящего турнира, перспективах в нем украинского тенниса, прогнозах и личных ощущениях от атмосферы Australian Open УНИАН пообщался с сильнейшим теннисистом в истории Украины, четвертым номером мирового рейтинга (1994 год) Андреем Медведевым.  

Последнего крупного успеха представители Украины добились 7 лет назад. И сейчас, глядя на рейтинг, ситуация не особо располагает к оптимизму. На ваш взгляд, каковы перспективы украинцев в Мельбурне?

Начнем с того, что теннис - весьма специфический вид спорта. И далеко не всегда рейтинг актуален именно в эту минуту. В Мельбурне всегда ключевым фактором было наличие хорошей формы – игровой и физической. Все-таки турнир проходит в самом начале сезона. Если посмотреть на календарь АТР, то первые турниры стартовали 4-5 января. То есть, игрокам дается лишь 2 недели на то, чтобы провести подготовку в соревновательных условиях, времени в обрез.

Касательно наших игроков, я считаю, что именно сейчас у них хорошие перспективы. Судя по результатам, они находятся в хорошей форме. И вообще, на каждом отдельно взятом турнире может «выстрелить» любой игрок.

16 января появилась информация, что лидер украинского тенниса Александр Долгополов не смог завершить полуфинальный матч турнира в Койонге против Фернандо Вердаско из-за травмы колена. Первый матч в Мельбурне он проводит уже 19 января. Возможно ли полностью восстановиться, чтобы не чувствовать дискомфорта на корте, за столь короткое время?

Для теннисистов травмы - очень знакомое, почти привычное состояние. Но в этом конкретном случае можно только догадываться. Если это микротравма, то врачи помогут Саше восстановиться как можно быстрее. Тогда действительно есть шанс выйти на корт в оптимальном состоянии. В любом случае, он игрок опытный и знает, что ему нужно делать в данный момент.

Теоретически, до 19-го вполне можно восстановиться. И будем надеяться, что это именно микротравма, которая не помешает Саше показать в Мельбурне все, на что он способен.

На сегодняшний день в женском и мужском рейтингах в Топ-100 по два представителя от Украины. На ваш взгляд – это хорошо, плохо, нормально…

Это однозначно лучше, чем ни одного игрока. Плюс, на подходе у нас есть игроки, которые имеют отличную перспективу. По сравнению с тем, как занимаются развитием тенниса в других странах, то, что мы имеем по 2 игрока в сотне лучших обоих рейтингов  – уже большой успех.

Целый ряд стран, считающихся ведущими в мировом теннисе, разработали и воплощают в реальность целевые программы. Они готовят игроков с самого начала и ведут их до пика карьеры. Мы же пока только развиваем теннис, стараемся сделать этот вид спорта популярным в стране. Например, с помощью тех же детских школ, где есть теннисные секции, или сугубо теннисных школ. Вместе с тем, уже на данном этапе имеем результаты, которым бы позавидовали иные страны.

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Кстати, насчет теннисных школ. Несколько лет назад вы лично озвучивали идею создания целой сети подобных заведений по всей Украине. Как с этим обстоят дела сейчас?

Как говорится, воз и ныне там.

Что мешает? Бюрократия?

Нет, просто не было возможности реализовать эту идею. Хотя, безусловно, проект есть и я думаю, что со временем он должен реализоваться. Все-таки теннис имеет определенный вес и популярность в мире. Это далеко не рядовой вид спорта. И его развитие в каждой конкретно взятой стране лишь укрепляет ее имидж. Украина не должна быть исключением.

Какое внимание теннису сегодня уделяет государство? Раньше было лучше или хуже?

Сложный вопрос. Теннис вообще-то самодостаточный вид спорта и должен развиваться сам по себе, невзирая на отношение нему со стороны. Что касается государства, то внимания нашему виду всегда уделялось достаточно. То, что уделялось - уже хорошо... Поэтому, наверное, и отношение наших игроков к своему флагу, своей стране - соответствующее. Мы бьемся за свою Родину и в душе, и на корте. Вот, буквально, только что, после тренировки, общался с ребятами. Обсуждали разные вопросы, в том числе, ситуацию в стране. И решили, что если Родина призовет, если мобилизация нас коснется – пойдем обязательно. Это наша святая обязанность - защищать честь Родины не только на корте, но и на поле боя.

Что касается вопроса, было ли раньше хуже или лучше, скажу так: теннису всегда уделялось внимание. Невзирая на лица. И отношение между нашим теннисным сообществом и государством всегда было приблизительно на одном уровне. Сказать, что раньше было лучше или хуже я не могу. 

Какова сейчас ситуация в Федерации тенниса Украины?

Стабильная и однозначно позитивная. Федерацию возглавил порядочный человек. Сергей Лагур разбирается в теме и занимается тем, что необходимо - развитием вида спорта в стране. В ФТУ спокойная деловая атмосфера и это именно то, что нужно для планомерной работы. Это один из признаков того, что в ближайшее время результаты будут улучшаться, а наших спортсменов в элите (Топ-100 рейтинга) - становиться все больше.  

Вернемся к первому супертурниру года – Открытому чемпионату Австралии. Круг фаворитов определен достаточно узкий. Может кто-то преподнести сенсацию глобального масштаба, замахнуться на победу?

Игроки, не входящие в элиту, всегда на кого-то равняются. И так получилось, что, в последние годы, четыре игрока стабильно вступают на высшем уровне. Тем не менее, прошлый сезон показал, что силы и потенциальные возможности этой четверки практически сравнялись с игроками пониже. Поэтому уже сейчас в Мельбурне может случиться сенсация.

Я не говорю, что в полуфинал не выйдут первые четыре номера посева. Может быть и так. Но сейчас есть вполне реальные предпосылки к тому, что кто-то из второго эшелона пройдет весь путь до конца. И завоюет, в итоге, титул чемпиона турнира «Большого шлема». Кто конкретно? Список очень велик.

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Ваш лучший результат в Мельбурне – четвертьфинал 1995 года. Каковы личные впечатления от Australian Open? Вы любили этот турнир?

Считаю австралийский турнир вторым по уровню отношения к игрокам и комфорту, после парижского «Ролан Гаррос». В Мельбурне всегда внимательно и с любовью относились к игрокам, шли навстречу, учитывали какие-то мелкие бытовые пожелания. Возможно, во второй половине января в Мельбурне слишком жарко, но даже это не мешало нам ощущать поддержку со стороны организаторов и чувствовать себя вполне комфортно. Я очень любил этот турнир.

Вы регулярно участвуете в турнирах ветеранов. Какие планы на этот год?

Планы большие. Как можно чаще участвовать в подобных турнирах. В частности, собирался принять участие и в предстоящем соревновании в Мельбурне, но организаторы не внесли меня в список участников. Возможно, не посчитали нужным, возможно - просто не успели рассмотреть мою кандидатуру. Может, у них была еще какая-то причина. Не знаю. Но в Мельбурн я в этом году не полечу точно.

Тем не менее, от этого турнира я не отказываюсь. Хочу туда попасть и как участник соревнований ветеранов, и как тренер, со своими учениками. Все-таки, главное – преумножать славу страны победами на самом высоком мировом уровне. И сейчас я делаю все, чтобы мои ученики выросли в настоящих мастеров своего дела. Победителей.

Кстати, в Мельбурн улетает моя сестра (Наталья Медведева – одна из сильнейших теннисисток в истории Украины, обладательница 16 титулов турниров WTA, из них 4 в одиночном разряде – УНИАН). Наташа будет следить за выступлениями украинцев и во взрослых соревнованиях, и в юниорских. Так что, наша семья в Австралии, в любом случае, будет представлена.

Кирилл Стадниченко

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