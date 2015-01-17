Украинец Марченко вышел в основную сетку теннисного Australian Open

Украинский теннисист Илья Марченко успешно преодолел квалификацию на первом в нынешнем сезоне турнире "Большого Шлема" - Открытом чемпионате Австралии, сообщает Теннисный портал Украины.

В финале отборочного турнира дончанин за 1 час 19 минут обыграл польского теннисиста Лукаша Кубота со счетом 6:2, 6:2. На счету украинца 6 эйсов и 2 двойные ошибки. За весь матч Кубот сумел заработать всего 1 брекпойнт, который не умел реализовать.

Таким образом, Марченко стал третьим украинцем в основной сетке Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде после Александра Долгополова и Сергея Стаховского, попавших туда автоматически, благодаря высокому личному рейтингу.

В свою очередь, в женском турнире Марина Заневская не сумела попасть в основную сетку, проиграв в финале квалификационных соревнований россиянке Евгении Родиной.

В женском турнире будут участвовать две украинки, также попавшие в основную сетку автоматически, благодаря своему высокому рейтингу - Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Как сообщал УНИАН, Australian Open пройдет в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.