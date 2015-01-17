Донецкий "Шахтер" проиграл первый матч бразильского турне

В бразильском Салвадоре в ночь на 17 января состоялся первый матч турне донецкого "Шахтера", в котором горняки проиграли команде "Байя" со счетом 2:3, сообщает официальный украинского клуба.

Команды провели два тайма в разных составах и до перерыва украинский чемпион делал ставку на бразильских легионеров, которых в составе "Шахтера" вышло 8 игроков.

Матч, проходивший при 30-градусной жаре, выдался богатым на голевые моменты. И до перерыва горняки имели преимущество. На гол Кьезы на 14-й минуте дончане ответили точными ударами Алекса Тейшейры (27-я минута) и Луиса Адриано (38), поведя со счетом 2:1. Но, после перерыва бразильский коллектив сумел перехватить инициативу. На 57-й минуте Зе Роберто сравнял счет, а на 65-й сделал дубль и вывел свою команду вперед.

Таким образом, горняки проиграли первый матч бразильского турне-2015.

В воскресенье, 18 января, «Шахтер» встретится с «Фламенго» из Рио-де-Жанейро