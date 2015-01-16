Украинка Заневская вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису

Украинская теннисистка Марина Заневская пробилась в финал отборочного турнира Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга одесситка, посеянная под 14 номером, обыграла словацкую теннисистку Кристину Кучову со счетом 2:6, 6:0, 6:4, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч продолжался 2 часа 6 минут.

За место в основной сетке Заневская поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.

В двух других полуфиналах квалификационного турнира Екатерина Бондаренко проиграла Лауре Зигемунд (Германия) – 4:6, 2:6, а Юлия Бейгельзимер в упорной и равной борьбе уступила Люси Градецкой (Чехия) – 6:4, 4:6, 5:7.

Как сообщал УНИАН, ранее в финал квалификационного турнира в мужских одиночных соревнованиях вышел Илья Марченко.

Еще четверо украинцев автоматически получили право принять участие в Открытом чемпионате Австралии благодаря своему высокому рейтингу. В список участников основного турнира попали Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Квалификационный турнир продлится до 17 января.

Основные соревнования Australian Open, первого турнира года из серии "Большого шлема", пройдут в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.