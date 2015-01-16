Отборочный турнир ЧМ-2018 побил рекорд по количеству участников

В отборочном турнире Чемпионата мира по футболу-2018 впервые в истории турнира примут участие сборных всех 209 национальных ассоциаций, входящих в состав FIFA, сообщается в официальном Twitter оргкомитета турнира.

Матчи первого раунда квалификации в зоне КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) стартуют уже 23 марта 2015 года. В Европе предварительный турнир начнется осенью 2016 года. Отбор к ЧМ продлится до ноября 2017 года.

Команды оспорят 31 путевку в финальный турнир. 32-м участником ЧМ автоматически станет сборная России.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В течение последнего времени раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма и поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.