Михайличенко вызвал в сборную двух новичков (фото)

Главный тренер национальной сборной Украины огласил список футболистов, которые вызваны на товарищеский матч против сборной Сербии, который состоится 26-го марта.

Как отмечает Football.ua, впервые вызов в первую команду страны получили нападающий Динамо Артем Кравец и полузащитник Таврии Денис Голайдо. В остальном в списке Алексея Михайличенко люди знакомые.

Вратари: Шовковский (Динамо), Шуст (Шахтер);

защитники: Несмачный, Допилка (оба – Динамо), Русол (Днепр), Шевчук, Чигринский, Кучер (все – Шахтер);

полузащитники: Голайдо (Таврия), Гай (Шахтер), Тимощук (Зенит, Россия), Гусев, Михалик (оба - Динамо), Назаренко, Ротань (Днепр);

нападающие: Шевченко (Челси, Англия), Воронин (Ливерпуль, Англия), Воробей (Днепр), Гладкий (Шахтер), Кравец (Динамо).

Для начала наставник украинской сборной прокомментировал вызов в национальную команду Дениса Голайдо, не имеющего такой широкой известности как выстреливший при Юрии Семине Артем Кравец.

"Я лично, а аткже мой помощник Михайлов смотрели матчи с участием Таврии. Также мы консультировались с наставником симферопольской команды по поводу этого полузащитника. И услышали из уст клубного наставника игрока только положительные отзывы о нем. Я считаю, что эти молодые ребята (имеются в виду также Кравец и Допилка) заслужили свой шанс попробовать силы в национальной сборной страны".

"У нас есть список из 45-ти игроков, за которыми мы следим, и ведем их досье. Эти игроки являются футболистами в сборной, а также претендентами на попадание в нее. Могу сказать, что новички со временем еще будут появляться".

Вызов в сборную Андрея Шевченко, который в последнее время не имеет игровой практики в своем клубе, Алексей Михайличенко прокомментировал следующим образом: "У меня был разговор с ним. Он сказал мне, что уже полностью восстановился, и готов на все сто процентов. В общем, Андрей рвется в бой. Это же касается и Андрея Воронина".

"В команду на этот раз вызвано всего двадцать игроков. Но регламент матча не позволяет делать много замен, так что даже в таком случае не все вызванные в команду люди смогут выйти на поле в игре с сербской командой".

"Большинство игроков сборной представляют Шахтер и Динамо. Мы просили, чтобы игры чемпионата этих команд перенесли с 23-го марта на 22-е или 21-е, но нам в этом отказали. В такой ситуации тренировочная работа в сборной практически сходит на «нет». Ребятам нужно будет восстановиться после игр за свои клубы, а также будут проведены теоретические занятия с игроками".

"Что касается начала весенней части чемпионата, то безошибочно ее ни провел никто, даже из тех, кто был вызван мною в сборные. Считаю, что заострять внимание на игре Александра Шовковского не стоит. Мне не понравилась также игра сборников Днепра, которые в первых матчах возобновившегося чемпионата сыграли ниже своих возможностей".

Такое большое количество нападающих в своей сборной нынешнего созыва наставник объяснил следующим образом: "Мы знаем, что Воронин и Воробей являются универсальными футболистами. Конечно же, мне хотелось бы насытить линию полузащиты, но на данный момент я вижу свою сборную, составленную именно из тех людей, которых я вызвал в нее".