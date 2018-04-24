Футбольные трансферы-2015: украинские клубы лишаются игроков

Отечественные клубы-гранды не проявляют былой активности на трансферном рынке, в то время как сами игроки, отечественные и зарубежные, весьма легко поддаются на соблазн уехать за границу либо, от безысходности, и вовсе становятся свободными агентами.

Нынешнее межсезонье стало уже вторым подряд, которое проходит в условиях финансовой нестабильности в стране и войны на Востоке. Впрочем, если летом 2014-го дело доходило до того, что легионеры украинских клубов с действующими контрактами на руках просто боялись возвращаться в Украину и вынуждали владельцев клубов прибегать к нестандартным решениям, то сейчас такой вопрос уже не стоит на повестке дня. Острые проблемы в клубах связаны с общей обстановкой в стране. И, зачастую, клубы в отчаянии опускают руки и отпускают игроков на все четыре стороны. А времена наиболее яркого для украинского клубного футбола зимнего межсезонья-2013, когда на фоне отлично проведенного Евро в страну охотно ехали игроки самого высокого уровня, сейчас вспоминаются как сказка из прошлой жизни…

Гранды остаются при своих

Возвращение в «Динамо» бразильца Бетао стало реальностью утром 14-го января, когда стало известно, что игрок, находящийся в статусе свободного агента, улетел с «Динамо» на первый подготовительный сбор команды ко второй части сезона после зимнего отпуска, в испанскую Марбелью. А уже поздним вечером среды на официальном сайте «Динамо» появилось сообщение – киевский клуб и игрок подписали контракт на полгода, до окончания сезона 2014/15. С одной оговоркой - после окончания срока действия контракта возможна его пролонгация.

Бетао, выступавший за киевское «Динамо» с 2008-го по 2013-й годы, некоторое время являлся стабильным игроком основы, проведя за команды 106 матчей. Тем самым, он сполна отработал вложенные в него клубом при покупке 1,6 млн долларов. Но, со временем, у игрока начались серьезные проблемы. В январе 2013-го он был отдан на полгода в аренду во французский «Эвиан», где провел 16 матчей и даже забил 1 гол, что для защитника - большой плюс. Но, прижиться во Франции он не сумел и в августе 2013-го, на правах свободного агента, вернулся на родину, в бразильский «Понте-Прета». К сожалению, и здесь черная полоса Бетао не закончилась. Проведя лишь 7 матчей в команде, он так и не сумел доказать свою состоятельность даже на уровне бразильского национального первенства. С января 2014-го (ровно год!) игрок оставался без клуба и чем приглянулся «Динамо» - большая загадка. Впрочем, для киевлян этот шаг явно не спонтанный: слухи о том, что Бетао вернется в «Динамо» появились в СМИ еще в октябре.

Это приобретение может стать единственным для клубов, неизменно составлявших тройку призеров украинского футбольного первенства на протяжении семи лет подряд. С сезона 2006/07, вплоть до чемпионата 2012/13, в лидерах постоянно были «Динамо», донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист».

И если у «Шахтера» и «Динамо» образовался вполне сыгранный боеспособный коллектив, решающий задачи как на внутренней, так и на международной арене, то «Металлист», с началом этого сезона утративший статус «гранда» и находящийся на 7-м месте в турнирной таблице (9 очков отставания от тройки лидеров), просто не может позволить себе усиление за счет игроков высокого класса. В клубе и так периодически возникают вопросы с текущими выплатами заработной платы. И речь о тратах на трансферном рынке здесь не ведется.

Конечно, у болельщика-максималиста «горняков» могут возникнуть вопросы к текущему положению клуба в турнирной таблице Премьер-лиги. Многолетний лидер отечественного чемпионата сейчас отстает от киевского «Динамо» на 5 очков. Но, во-первых, до конца чемпионата командам еще остается провести по 12 матчей (достаточно длинный отрезок), а, во-вторых, главную задачу на первую часть сезона команда выполнила, выйдя в плей-офф Лиги чемпионов. При этом «горняки» стали единственным коллективом постсоветского пространства, решившим эту задачу при четырех участниках группового этапа. Помимо «Шахтера», это были белорусский БАТЭ, а также весьма мощные и амбициозные российские «Зенит» и ЦСКА. В общем, искать усиления на стороне «горнякам» не стоит. «Боевое слаживание» команда успешно прошла осенью и сейчас представляет собой грозную силу.

«Черноморец» вновь на грани

Еще хуже обстоят ныне дела у «Черноморца». Даже в старые-добрые времена, руководители одесского клуба не отличались особой расточительностью, покупая, в основном, игроков украинских клубов по весьма скромной цене. И с завидной регулярностью продавали своих лидеров-звезд. Надежда была на одно, вернее, одного – тренера-кудесника Романа Григорчука. Специалист, снискавший славу умельца добывать результат исключительно за счет командной игры, невзирая на уровень индивидуального мастерства игроков, вполне подходил под общую концепцию клуба и регулярно добивался результата. То есть, входил в пятерку лучших в УПЛ. Более того, команда регулярно выступала в еврокубках.

Но, с наступлением нынешнего сезона, «сказка» закончилась, а команда стала трещать по швам. «Черноморец» настолько ослаб, что уже и методы Григорчука не позволяли клубу удерживаться на плаву. Перед зимним перерывом команда оказалась на крайне низком для себя 9-м месте и без всяких перспектив. А окончательно «добить» клуб может уход тренера. 16 декабря, спустя неделю после окончания осенней части сезона, было объявлено о том, что Григорчук покидает «Черноморец». А еще через два дня пришло сообщение из далекого солнечного Азербайджана – украинский специалист возглавил местную «Габалу». Наконец, перед самым новым годом, 26 декабря, одесскую команду покинули и помощники Григорчука, входившие в тренерский штаб, Михаил Савка, Степан Матвиив и Андрей Глущенко.

Но и это не все… Вместе с тренером команду уже официально покинули пять игроков. Возможно, это не все потери клуба. Если Евгений Зубейко перешел в российский ФК «Тосно», то Алексей Гай последовал за своим наставником – в «Габалу». Иван Бобко, Кирилл Ковальчук и Дмитрий Безотосный, по кулуарным данным, также находятся «на примете» у экс-тренера одесситов. Впрочем, не факт, что все они перейдут именно в азербайджанский клуб. Тот же Зубейко входил в сферу интересов «Габалы» до официального подписания контракта с «Тосно».

На замену ушедшим игрокам в «Черноморец» пока не приглашен никто. Хотя, по словам нового наставника, на просмотре находятся три игрока, фамилии которых не называются. И.о. главного тренера одесситов назначен оставшийся экс-помощник Григорчука Александр Бабич. На высоком уровне как футболист он стабильно выступал на протяжении 10 лет. С 2002 по 2012-й годы Бабич провел, в общей сложности, 180 матчей за российский «Анжи» (Махачкала) и украинские «Металлист» с «Черноморцем». В том же 2012-м он вошел в тренерский штаб Григрочука. Сможет ли 35-летний специалист вдохнуть новую жизнь в команду? Вопрос, скорее, риторический…

«Днепр» - единственный из могикан

Усилением в нынешнее межсезонье может похвастаться лишь днепропетровский клуб. Причем усилением весьма существенным. В команду пришли всего-то два игрока, но оба - с именем и определенными надеждами для болельщиков.

Переход Романа Безуса из киевского «Динамо» в «Днепр», на данный момент, является самым громким трансфером на внутри украинском рынке. И, в нынешнее окно, видимо, таковым и останется. Игрок, талант которого раскрылся еще во время выступлений в полтавской «Ворскле» (в ноябре 2011-го он сыграл в составе национальной сборной в товарищеском матче против сборной Германии), путь в «большом» футболе начал два года назад, в январе 2013-го, когда подписал контракт с киевским «Динамо». За два календарных года он провел в клубе 33 игры, забив 4 гола. Впрочем, получить стабильное место в основе он так и не смог. Красноречивым свидетельством тому может служить один факт - ни при бывшем наставнике команда Олеге Блохине, ни при нынешнем - Сергее Реброве – он ни разу не вышел на поле в матче еврокубка. А в сезоне 2014/15 в 14 играх осенней части Премьер-лиги - лишь 6 раз появлялся на газоне.

«Днепр» для Безуса станет вторым шансом испытать себя в большом футболе и моментом истины. В том, что это игрок достаточно высокого класса, сомневаться не приходится. 16 матчей в форме национальной сборной - весьма солидный показатель. Но показывать стабильно высокий класс в клубе, где идет повседневная работа, намного сложнее. Главное для Романа сейчас - максимально мобилизоваться и не забывать, что этот шанс намного ценнее первого. Если он и сейчас не сумеет «зацепиться» в команде-гранде, то третий шанс может уже и не представиться.

Что касается Эжидио, то в минувшем сезоне защитник «Крузейро» вошел в символическую сборную бразильского чемпионата. И уже со столь солидным багажом в запасе поехал покорять Старый свет. Замену на позиции левого защитника «Днепр» стал искать после ухода Ивана Стринича в итальянский «Наполи». Изначально на это место рассматривалась кандидатура игрока хорватской «Риеки» Марина Леоваца. Но переговоры с руководством балканского клуба затянулись и представителям «Днепра» пришлось проявить интерес к южноамериканскому трансферному рынку.

Любопытно, что только по прилету в Украину Эжидио узнал о ситуации в нашей стране от днепропетровских журналистов. Диалог, состоявшийся уже после подписания контракта, выглядел следующим образом: Вас не испугала ситуация в Украине? - Какая ситуация? – Вообще, тут война идет… - Первый раз слышу, – лишь развел руками бразилец.

Каков будет результат трансферной политики команды, станет известно уже по ходу сезона. Но стремление «Днепра» развиваться и укреплять свой состав может вызвать только самые положительные эмоции. Причем не только у поклонников одной конкретно взятой команды.

Запорожский «Металлург» и остальные…

Из клубов, не входящих в число грандов отечественного футбола, больше всех «отличился» в межсезонье запорожский «Металлург». Команду в два приема покинули сразу 8 игроков. Причем ушли явно не от хорошей жизни, ведь уходили в никуда. 2 января свободными агентами стали украинцы Евгений Боровик, Андрей Сахневич, Игорь Коротецкий, Иван Матяж и Владимир Приемов. Спустя две недели, 13 января, клуб избавился и от трех легионеров – португальца Сержиньо, бразильца Леонардо и словака Либора Хрдлички. И лишь последний уже нашел себе новое место работы, подписав контракт с тбилисским «Динамо».

Уход далеко не последних для команды игроков стал такой себе сенсацией локального масштаба. Все-таки «Металлург» никогда не входил в когорту лидеров отечественного футбола. Тем более, ничто не указывало на большие финансовые проблемы в клубе. И, скорее всего, здесь речь идет о некоем недопонимании между игроками и будущим главным тренером команды Александром Томахом (нынешний спортивный директор «Металлурга» должен стать главным тренером в ближайшие дни).

Остальные команды ограничиваются, разве что, приобретениями локального масштаба (переход из мариупольского «Ильичевца» в луганскую «Зарю» Игоря Калинина и Андрея Тотовицкого) либо вообще довольствуются тем, что имели еще осенью. Возвращение игроков из арены в другие клубы здесь не в счет.

Два серьезных приобретения (одной команды) на 14 коллективов Премьер-лиги - капля в море. Особенно с учетом того, что в первой половине нынешнего сезона общий уровень игры в национальном чемпионате заметно снизился, по сравнению с прошлыми годами. Начало боевых действий на Донбассе напрямую сказалось на желании легионеров выступать в УПЛ. Уход же Стринича, группы игроков «Черноморца» и запорожского «Металлурга», может эту ситуацию еще и усугубить. Ведь своих доморощенных талантов искать получается с большим трудом. Топтание на месте продолжается…

Автор: Кирилл Стадниченко