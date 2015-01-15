"Украинские атаманы" успешно прошли процедуру взвешивания перед первым матчем сезона

Боксеры команды "Украинские атаманы" и "Мексиканские воины" прошли официальную процедру взвешивания перед стартовым матчем сезона-2015 Всемирной серии бокса. Все боксеры уложились в отведенный вес, сообщает пресс-служба украинского клуба.

В первом матче сезона команды выступят в следующих составах: весовая категория 49 кг, Хасанбой Дусматов «Украинские атаманы» - Хоселито Веласкес «Мексиканские воины»; весовая категория 56 кг Николай Буценко «Украинские атаманы» - Серхио Чирино «Мексиканские воины»; весовая категория 64 кг, Владимир Матвийчук «Украинские атаманы» - Рауль Курьел «Мексиканские воины»; весовая категория 75 кг, Хоршид Норматов «Украинские атаманы» - Микаэль Родригес «Мексиканские воины»; весовая категория до 91 кг, Денис Пояцика «Украинские атаманы» - Кристиан Демаж «Мексиканские воины».

16 января боксеры выйдут на ринг выставочного центра АККО Интернешнл в Киеве на дебютный бой в пятом сезоне соревнований Всемирной серии бокса. Начало матча в 21:00.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча.