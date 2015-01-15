Стоимость аренды "Арены-Львов" за футбольный матч выросла в полтора раза - до 200 тысяч гривен

С началом 2015 года базовая стоимость аренды стадиона "Арена Львов" выросла со 140 до 200 тыс. грн. за матч, сообщает Zaxid.net.

Государство больше не будет платить за коммунальные платежи стадиона, и «Арене Львов» нужно кормить себя самой. А это возможно только при условии проведения большего количества футбольных матчей, пишет издание со ссылкой на руководство стадиона.

"Во-первых, выросли тарифы на электроэнергию. Во-вторых, в этом году из бюджета страны не будут выделять средств для оплаты коммунальных платежей предприятия. В-третьих, по сравнению с летом 2014 года возрос штат «Арены Львов» с 35 до 67 человек. Это минимальное количество работников, которые могут поддерживать все системы стадиона в рабочем состоянии. Подсчитав все показатели, мы установили новую базовую цену за футбольный матч - 200 тыс. гривен", - комментирует директор стадиона Денис Рынский.

Вместе с тем, донецкий «Шахтер» еще не продлил соглашение относительно аренды стадиона «Арена Львов». С самого начала аренды стадиона ФК «Шахтер» собственными средствами и с помощью работников «Арены Львов» поддерживал поле. «Горняки» не скупились на уход за покрытием арены и применяли самые дорогие технологии. Теперь представители «Шахтера» хотят, чтобы другие команды, которые будут играть на поле «Арены Львов», частично компенсировали эти расходы. В свою очередь, руководство «Арены Львов» не может согласиться на требования «горняков», ведь с такими условиями проведения матча на стадионе станет не по карману не только другим клубам, но и национальной сборной Украины.

Кроме 7 матчей «Шахтера», которые должны состояться во Львове до завершения сезона 2014/15, на «Арене Львов» планируют провести матч в рамках отбора к Евро-2016 Украина-Люксембург (14 июня) и два матча женской сборной Украины. Возможно, именно во Львове состоится товарищеский матч украинской сборной против Туниса или Чехии (ориентировочно в марте 2015 года), а также отборочный матч к Евро-2016 Украина-Беларусь (5 сентября).

Как сообщал УНИАН, "Арена Львов" была одним из четырех украинских стадионов, на которых проводились матчи Евро-2012. Стадион был открыт в ноябре 2011 года. После Евро распространялись слухи, что арену могут разобрать из-за отсутствия спроса на проведение мероприятий.