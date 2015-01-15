Бой Кличко-Бриггс может состоятся в Мюнхене - менеджер украинца

Менеджер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что возможный бой украинского чемпиона против американца Шеннона Бриггса может пройти в немецком Мюнхене, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на немецкий телеканал RTL.

"Если команде Кличко все-таки не удастся договориться о бое с американцем Брайантом Дженнингсом на 25 апреля в Нью-Йорке, его следующий бой состоится в Мюнхене, для чего команда украинца уже зарезервировала арену в этом немецком городе", - заявил Бенте.

Напомним, что накануне сам Владимир в эфире этого же телеканала заявил, что у него есть желание встретиться с Шенноном Бриггсом.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Дженнингс оказался на грани срыва из-за продажи промоутером Гэри Шоу компании Gary Shaw Productions рэперу Jay-Z. Именно эта компания занимается организацией боя в Нью-Йорке.