Молодежная сборная Украины по футболу примет участие в турнире в Турции

Молодежная сборная команда Украины по футболу (U-21) проведет селекционный сбор в Турции, который продлится с 17 января по 1 февраля. В течение этого периода подопечные Сергея Ковальца проведут шесть матчей - три игры в рамках турнира Enda Cup, а также еще три товарищеских поединка, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Свой сбор команда начнет 17 января, когда все футболисты соберутся в Киеве, а уже 18 января игроки отправятся в Турцию.

На сбор главный тренер «молодежки» Сергей Ковалец вызвал 24 футболиста. Следует отметить, что в списке традиционно нет футболистов 1995 года (U-20), которые готовятся к Чемпионату мира, который пройдет в мае в Новой Зеландии, а также футболистов, которые поехали на сборы с первыми командами своих клубов. Наибольшее представительство в списке имеют три ведущие украинские команды - «Динамо», «Шахтер» и «Днепр», которые делегировали в сборную по пять футболистов.

Состав команды выглядит таким образом:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо-2», Киев), Евгений Гриценко («Шахтер», Донецк), Тимофей Шеремета («Металлург», Запорожье).

Защитники: Игорь Дуць, Михаил Шишка (оба - «Шахтер», Донецк), Валерий Болденков, Александр Азацкий («Динамо-2», Киев), Александр Сваток, Александр Мигунов (оба - «Днепр», Днепропетровск), Дмитрий Фатеев («Звезда», Кировоград), Артем Филимонов («Черноморец», Одесса).

Полузащитники: Артем Фаворов («Оболонь-Бровар», Киев), Сергей Горбунов («Днепр», Днепропетровск), Юрий Глущук («Шахтер-3» Донецк), Александр Андриевский («Металлист», Харьков), Иван Гребенюк («Сумы», Сумы), Олег Данченко (Черноморец, Одесса), Дмитрий Задернецький («Волынь», Луцк), Святослав Козловский («Днепр», Днепропетровск).

Нападающие: Андрей Близниченко («Днепр», Днепропетровск), Виталий Гемега, Алексей Хобленко («Динамо-2», Киев), Денис Безбородько («Шахтер», Донецк), Владимир Барилко (Металлист, Харьков).

Соперниками молодежной сборной Украины на Enda Cup в Турции будут команды Узбекистана, Албании и Ирана.