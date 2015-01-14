Иванчук стал единоличным лидером престижного шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

На счету львовянина 3,5 набранных очка, сообщает официальный сайт соревнований.

В четвертом туре Иванчук, игравший белыми фигурами, одержал победу над французом Максимом Вашье-Лагравом. Партия завершилась на 30-м ходу.

Вслед за украинцем в таблице идут набравшие по 3 очка Дин Лижэнь (Китай) и Фабиано Каруана (Италия).

В 77-м традиционном шахматном турнире «Tata Steel Chess Tournament» принимают участие 14 гроссмейстеров во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном и трехкратной чемпионкой мира среди женщин (2010, 2011, 2013) китаянкой Хоу Ифань. Средний рейтинг участников - 2746.

Турнир проходит с 10 по 25 января.