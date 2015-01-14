Баскетболист Лэнь сделал второй "дабл-дабл" подряд в матче НБА

Украинский легионер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лэнь сделал "дабл-дабл" (более 10 очков в двух статистических показателях) во второй игре подряд за свой клуб.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче "Финикса" против "Кливленд Кавальерс", который команда Лэня выиграла со счетом 107:100, украинец набрал 13 очков и сделал 10 подборов. Кроме того, на его счету 3 перехвата.

В предыдущей игре "Финикса" против "Мемфис Гризлис", состоявшейся два дня назад, в ночь на 12 января по киевскому времени, Лэнь провел на площадке 31 минуту, за которые набрал 14 очков, сделал 13 подборов, 1 перехват, 2 блок-шота, а также допустил 3 потери и получил 6 фолов. Тогда "Финикс" проиграл со счетом 110:122.

Лэнь уже пять раз в нынешнем сезоне делал "дабл-дабл". Первый в карьере "дабл-дабл" в НБА украинец совершил в этом сезоне, в ночь на 1 ноября 2014 года, когда в игре против действующего чемпиона "Сан-Антонио" набрал 10 очков, совершил 11 подборов, а также 1 передачу и 1 блок-шот.