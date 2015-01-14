Украинские теннисистки узнали своих соперниц по квалификации Открытого чемпионата Австралии

Шесть представительниц Украины, которые примут участие в квалификационном турнире Открытого чемпионата Австралии, узнали своих соперниц по первому раунду, сообщает Теннисный портал Украины.

По итогам жеребьевки, в первом раунде Екатерина Бондаренко сыграет с 16-летней австралийкой Кимберли Биррелл (953-я в мировом рейтинге), Юлия Бейгельзимер померяется силами с 22-летней канадской теннисисткой Габриэлой Дабровски (167), Анастасия Васильева сразится с 20-летней японкой Хироки Кувата (180), Марина Заневская, посеянная под 14 номером, встретится с 24-летней Кай-Линь Чжан из Китая (164), Людмила Киченок сыграет с 23-летней польской теннисисткой Катаржиной Питер (175), а Надежда Киченок проведет стартовый матч против 30-летней Акгуль Аманмурадовой из Узбекистана (209).

Примечательно, что Екатерина Козлова, которая теоретически могла принять участия в Открытом чемпионате Австралии, продолжает выступления на другом соревновании в Хобарте и из-за этого снялась с куда более престижного чемпионата.

Кроме того, благодаря высокому рейтингу, автоматически попали в список участниц основного турнира Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии стартует в Мельбурне 15 января рано утром по киевскому времени.

Основные соревнования Australian Open, первого турнира года из серии "Большого шлема", пройдут в Мельбурне с 19 января по 1 февраля.